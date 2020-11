Un libro racconta i 5 anni del Forum di Conftrasporto-Confcommercio. La presentazione oggi con ministra De Micheli

(FERPRESS) – Roma, 25 NOV – È passato un lustro, ma i nodi sono ancora tutti lì. Il Forum Internazionale dei Trasporti e della Logistica di Conftrasporto-Confcommercio, che si è svolto a Cernobbio per 5 edizioni, si è tradotto in un libro che, presentato oggi da remoto per l’emergenza sanitaria, racconta una storia di ordinaria burocrazia, di connessioni mancate e riforme al palo. Ma anche di passi compiuti e progetti futuri. Molte le pagine dedicate all’ambiente, con le potenziali conseguenze sul mondo dei trasporti dei grandi progetti europei sulla transizione verde.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 25/11/2020 h 12:11 - Riproduzione riservata