Un anno gratuito alla Velostazione di Crema: Autoguidovie premia i nuovi clienti incentivando l’inter-mobilità

(FERPRESS) – Crema, 22 SET – Una fornitura di 100 tessere Smart Card abilitate all’accesso alla Velostazione di Crema per un anno: con questo accattivante plus per i nuovi clienti in possesso di abbonamenti Autoguidovie o Io Viaggio Ovunque in Lombardia (acquistati da App o Infopoint Autoguidovie) l’azienda punta ad incentivare la mobilità intermodale bici- stazione-bus.

“Costruire una rete di trasporti efficiente e sicura partendo dal rispetto dell’ambiente circostante è l’obiettivo della nostra azienda – ha dichiarato Gabriele Mariani, Direttore Operations di Autoguidovie – proprio in occasione della Settimana Europea della Mobilità che quest’anno ha come titolo “Muoviti sostenibile…e in salute” vogliamo incentivare la relazione tra le diverse modali di trasporto puntando sulla sostenibilità”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 22/9/2021 h 11:54 - Riproduzione riservata