Umbria: videoconferenza dei sindacati su TPL. Ad oggi l’Agenzia regionale non è ancora partita. Enormi incertezze su ex FCU

(FERPRESS) – Perugia, 23 NOV – L’anno 2020, sul fronte del Tpl si è rivelato particolarmente complicato nella nostra Regione, provando a ricostruirlo brevemente, ricordiamo che l’anno era partito con comunicazione frammentaria e incompleta, di nuovi tagli nei confronti al Tpl da parte della Regione Umbria.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it