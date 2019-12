Umbria: Peppucci (LN) presenta interrogazione su stato avanzamento lavori ex Fcu

(FERPRESS) – Perugia, 18 DIC – “Informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori della linea ferroviaria ex FCU, sia per la tratta nord (Sansepolcro–Perugia) che per la tratta sud (Perugia–Terni)”. Il consigliere regionale Francesca Peppucci (Lega), con una una interrogazione a risposta immediata (question time) condivisa da tutti i componenti del gruppo consiliare, chiede alla Giunta regionale un aggiornamento circa lo stato di avanzamento dei lavori di ripristino del servizio di trasporto ferroviario “sospeso il 12 settembre 2017 per permettere l’esecuzione dei lavori necessari a rendere l’infrastruttura efficiente e sicura”.

18/12/2019 h 13:04