Umbria: oltre 40 mln anticipati dalla Regione alle aziende di gomma e ferro. Melasecche, misura eccezionale per sostenere imprese

(FERPRESS) – Perugia, 28 MAG – “Nella riunione della Giunta regionale di mercoledì 27 maggio abbiamo deliberato di erogare il 100 per cento del corrispettivo stabilito con i vigenti contratti di servizio per i mesi di marzo ed aprile nonostante siano stati caratterizzati da una fortissima riduzione delle corse sia del ferro che della gomma. Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, eroghiamo invece il 90% del corrispettivo erogato nella precedente annualità per le medesime mensilità, il tutto in un’unica soluzione ed a titolo di anticipazione” E’ quanto ha affermato l’assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche.

Pubblicato da COM il: 28/5/2020 h 13:37 - Riproduzione riservata