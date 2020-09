Umbria: Melasecche, tre interventi per la nostra Regione inseriti nell’elenco delle Opere Strategiche Prioritarie di Italia Veloce

(FERPRESS) – Perugia, 23 SET – Sono tre gli interventi previsti in Umbria ed inseriti nell’elenco delle Opere Strategiche Prioritarie per il Paese di cui all’Allegato Italia Veloce al DEF 2020. Riguardano il completamento dell’itinerario E78 – Trasversale Toscana-Umbria-Marche già ricompreso nell’elenco delle 25 opere strategiche dell’Allegato Infrastrutture al DEF 2015.

