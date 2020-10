Umbria: Melasecche risponde a interrogazione su adeguamento del piano di esercizio del TPL alle misure anticovid

(FERPRESS) – Perugia, 27 OTT – Durante il ‘Question time’, nella seduta odierna dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria, il consigliere regionale Michele Bettarelli (Pd) ha illustrato la sua interrogazione relativa al trasporto pubblico scolastico e all’adeguamento del piano di esercizio alle misure anticovid.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it