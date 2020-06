Umbria: Melasecche, ripresa la possibilità di sottoscrivere la Carta Tutto Treno Umbria

(FERPRESS) – Perugia, 22 GIU – È ripresa la possibilità di sottoscrivere la Carta Tutto Treno Umbria usufruendo dei nuovi prezzi stabiliti dalla Regione e che sono scontati, mediamente, di circa 100 euro l’anno per tutte e tre le fasce ISEE previste. L’annuncio della ripresa delle sottoscrizioni è stato dato dall’assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche.

