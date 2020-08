Umbria: Melasecche, riapre a traffico leggero il viadotto sul Lago di Corbara. Intervento positivo e veloce dell’Anas

(FERPRESS) – Perugia, 27 AGO – “Il confronto di alcune settimane fa convocato presso l’Assessorato regionale alle infrastrutture ha dato l’esito sperato. Con qualche giorno di anticipo, oggi, giovedì 27 agosto alle ore 10, riapre al traffico leggero il viadotto sul Lago di Corbara, lungo la Strada Statale 448 di Baschi per una lunghezza di circa 250 metri, consentendo almeno i flussi turistici interrotti da alcune settimane”. Lo dichiara l’assessore regionale Enrico Melasecche.

