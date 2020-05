Umbria: Melasecche, lavori in corso per 26 mln dal tratto Perugia-Lago Trasimeno a quello di accesso a Terni

(FERPRESS) – Perugia, 12 MAG – “Prosegue l’impegno della Giunta regionale umbra nel progetto della Presidente Tesei relativamente alle nuove opere che debbono ancora essere cantierate a completamento del Contratto di programma Regione-ANAS 2016-2020, mentre si comincia già a lavorare a quello successivo 2021-2025 che andrà a disegnare il futuro infrastrutturale dell’Umbria”: lo afferma l’assessore regionale alle infrastrutture e viabilità Enrico Melasecche.

