Umbria: Melasecche, da controlli effettuati da busitalia e forze dell’ordine pochissimi sprovvisti di green pass

(FERPRESS) – Perugia, 9 DIC – “Con l’entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021 n. 172, dal 6 dicembre 2021 Busitalia ha attivato i controlli necessari per verificare il possesso del green pass da parte dei passeggeri del trasporto pubblico locale e regionale. Si tratta di controlli a campione svolti a terra, prima dell’accesso a bordo, come da programma concordato con Prefettura e Regione”. E’ quanto afferma l’assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 9/12/2021 h 09:55 - Riproduzione riservata