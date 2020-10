Umbria: Melasecche, apertura entro Natale 2020 della superstrada Terni-Rieti

(FERPRESS) – Perugia, 1 OTT – “Prima di Natale 2020 finalmente potremo avere l’inaugurazione della superstrada Terni Rieti”. E’ quanto afferma l’assessore regionale umbro alla viabilità ed infrastrutture Enrico Melasecche.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it