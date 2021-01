Umbria: Melasecche, 2,6 mln per sviluppo del sistema dei trasporti, rigenerazione urbana, viabilità e bonifiche

(FERPRESS) – Perugia, 21 GEN – “Con l’approvazione della delibera odierna abbiamo assegnato 2 milioni 646 mila euro per progetti di rigenerazione e messa in sicurezza urbana nei comuni di Perugia, Terni, Spoleto, Stroncone, Fabro e Avigliano Umbro.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it