Marmore link e Piediluco link: arrivano le due nuove collaborazioni Regione Umbria, Trenitalia e Busitalia

(FERPRESS) – Perugia, 6 AGO – Dopo Assisi link e Trasimeno Line arrivano anche Marmore Link e Piediluco Link. Lo rende noto l’assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche. “In Umbria la formula treno+bus si espande a nuovi territori. Abbiamo iniziato a fine 2019, collaborando con Trenitalia e Busitalia all’Assisi Link e da questa estate 2021 apriamo alla Cascata delle Marmore ed al Lago di Piediluco, dopo aver peraltro istituito il Trasimeno Line, un treno estivo dedicato a portare turisti nei vari comuni del Lago. Grazie all’intermodalità fornita dalle due società di trasporto del gruppo FSI abbiamo ottenuto un nuovo servizio per rendere ancora più semplice recarsi con mezzi pubblici in luoghi d’eccellenza dell’Umbria, in questo caso dell’area ternana, come la Cascata delle Marmore e il Lago di Piediluco.

6/8/2021