Umbria: Mancini (Lega), Trenitalia riveda orari per agevolare coincidenze tra folignate e orvietano

(FERPRESS) – Perugia, 1 MAR – “È inaccettabile che i passeggeri, per due minuti, siano costretti ad attendere oltre un’ora la coincidenza che consente il collegamento ferroviario tra Foligno, Spoleto e Terni con l’Orvietano”: lo dice il consigliere regionale Valerio Mancini (Lega-presidente Seconda commissione) raccogliendo – spiega – “l’appello del Gruppo Lega di Spello per un coinvolgimento della Regione affinché solleciti Trenitalia a una modifica degli orari che non costerebbe nulla né per i contribuenti né per Trenitalia”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 1/3/2021 h 11:59 - Riproduzione riservata