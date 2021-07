Umbria: Mancini (Lega), bene modifica coincidenze treni da Foligno, Spoleto e Terni per Orvieto

(FERPRESS) – Perugia, 2 LUG – “Ho appreso con soddisfazione che Trenitalia, in seguito al mio intervento del febbraio scorso (https://bit.ly/3xWYWkI(link is external)) sollecitato dal gruppo comunale della Lega di Spello, ha provveduto a modificare gli orari dei treni che collegano Foligno, Spoleto e Terni con l’Orvietano, così da evitare a pendolari e turisti di attendere un’ora la coincidenza per soli due minuti di ritardo”. È quanto dichiara il consigliere regionale Valerio Mancini (Lega).

Pubblicato da COM il: 2/7/2021 h 15:19 - Riproduzione riservata