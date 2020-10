Umbria: giunta regionale avvia progettazione e realizzazione del nuovo cavalcaferrovia di Ospedalicchio

(FERPRESS) – Perugia, 12 OTT – La Giunta Regionale umbra nel corso dell’ultima seduta ha approvato la convenzione che affida ad RFI la progettazione e la realizzazione del cavalca ferrovia per la eliminazione del passaggio a livello di Ospedalicchio, sulla linea Foligno Terontola al km 21+ 273. Lo ha reso noto l’assessore regionale alle infrastrutture, Enrico Melasecche.

