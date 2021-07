Umbria: Cinfrignini (Busitalia-Sita nord), nessun taglio di corse nell’area eugubina-gualdese nel periodo estivo

(FERPRESS) – Perugia, 29 LUG – “Nessun taglio di corse e pieno mantenimento dei turni nell’ambito del trasporto pubblico locale nell’area eugubina-gualdese nel periodo estivo”. Le rassicurazioni sono arrivate dal direttore di esercizio Tpl gomma di Busitalia-Sita nord, Alessio Cinfrignini nel corso di una audizione in Seconda Commissione, presieduta da Valerio Mancini e alla quale hanno preso parte anche il sindaco Gubbio, Filippo Mario Stirati ed il direttore regionale, Stefano Nodessi.

