Umbria: Bori chiede di completare i lavori di riqualificazione della ex Fcu con i fondi del Recovery Found

(FERPRESS) – Perugia, 21 SET – “Completare i lavori di riqualificazione della ex Fcu con i fondi del Recovery Found, facendola inserire dal Governo nel piano che sarà presentato all’Unione europea”. Lo propone Tommaso Bori, capogruppo del Partito democratico a Palazzo Cesaroni, che sull’argomento ha presentato una interrogazione.

