Umbria: Aula approva mozione per accesso gratuito al TPL per persone con disabilità

(FERPRESS) – Perugia, 1 DIC – L’Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato a maggioranza, con 11 voti favorevoli e un contrario (De Luca-M5s, gli altri consiglieri della minoranza non hanno partecipato al voto) la mozione presentata dai consiglieri della Lega Daniele Carissimi (primo firmatario) e Paola Fioroni che chiede l’impegno della Giunta regionale al fine di “permettere alle persone con disabilità di viaggiare gratuitamente e senza limiti di orari su tutte le linee urbane, suburbane ed extraurbane del trasporto pubblico presenti sul territorio umbro”.

