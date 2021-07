Ulteriori 15 mln a comparto bus commerciale. Anav, cruciale per emendamenti approvati in Commissione Bilancio

(FERPRESS) – Roma, 9 LUG – 15 milioni di euro destinati al comparto del trasporto commerciale con autobus. Questi i fondi stanziati grazie agli emendamenti, fortemente voluti da Anav, che riguardano l’integrazione, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021, del fondo a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto commerciale di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico (che si aggiungono ai 20 milioni a fondo perduto per l’anno 2020 e il cui DM attuativo è in fase di registrazione alla Corte dei Conti) e l’incremento per 10 mln di euro delle risorse del fondo previsto dal decreto “Sostegni”, destinate a regioni e province autonome di Trento e Bolzano, vincolate al ristoro dei danni subiti per l’emergenza Covid-19 dalle imprese esercenti servizi di noleggio con conducente mediante autobus.

