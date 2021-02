UK: al via concorso First of a Kind 2021 per idee all’avanguardia per migliorare esperienza passeggeri e decarbonizzare ferrovia

(FERPRESS) – Roma, 11 FEB – Una nuova competizione da 9 milioni di sterline per trovare idee all’avanguardia destinate a trasformare il futuro delle ferrovie è stata aperta nei giorni scorsi, poiché il ministro delle ferrovie Chris Heaton-Harris e Innovate UK hanno lanciato il concorso First of a Kind ( FOAK ) 2021 .

Focalizzata sullo sviluppo di tecnologie pionieristiche e idee eccezionali che possono migliorare i viaggi per i passeggeri e decarbonizzare la rete ferroviaria, FOAK sta ora entrando nel suo quinto round, con particolare attenzione alle innovazioni di supporto che rendono la rete più pulita, più verde e più a misura di passeggero.

Ad oggi, la competizione ha visto il Department for Transport ( DfT ) e Innovate UK investire circa £ 25 milioni per sviluppare progetti tra cui:

HydroFLEX – il primo test principale di un treno a idrogeno

droni di ispezione in grado di valutare rapidamente la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie

aggiunta di acqua controllata per eliminare i famigerati problemi causati dalle foglie sulla linea

lastre di cemento che si riscaldano automaticamente per evitare che le piattaforme ghiaccino e i passeggeri scivolino

un muro “fonoassorbente” per ridurre al minimo il rumore del passaggio dei treni nelle aree urbane

turbine a vapore a base di idrogeno per guidare merci su rotaia a emissioni zero e a bassa rumorosità

Per celebrare il lancio, il ministro delle Ferrovie Chris Heaton-Harris si è rivolto alla Rail Innovation Exhibition e ha riaffermato i continui sforzi che vengono compiuti per guidare l’innovazione nel settore ferroviario e stabilire nuove tecnologie per costruire la ferrovia di domani.

Il ministro delle Ferrovie Chris Heaton-Harris ha dichiarato: “Questo paese è stato il pioniere della ferrovia e questo spirito di innovazione e ingegnosità non è mai stato così vitale mentre cerchiamo di ricostruire meglio da questa pandemia. Le nostre ferrovie sosterranno la ripresa economica di questo paese e aiuteranno a realizzare le nostre ambizioni di un futuro a emissioni zero. Attraverso iniziative come il concorso First of a Kind, stiamo investendo oggi per costruire la ferrovia di domani”.

Simon Edwards, Vicepresidente esecutivo e Chief Business Officer di Innovate UK , ha dichiarato: “Una ferrovia più verde, più facile per tutti, con una migliore esperienza per gli utenti è l’obiettivo di questa competizione. Fornito da Innovate UK per conto del DfT e attraverso la Small Business Research Initiative , cerca le idee migliori e più brillanti.

Le aziende innovative in tutto il Regno Unito hanno dimostrato il loro coraggio nei precedenti round di questo programma. Ora chiediamo di nuovo un pensiero ancora più fresco per contribuire a fornire una ferrovia migliore e più verde che soddisfi i passeggeri e gli utenti delle merci”.

Le organizzazioni hanno tempo fino al 10 marzo 2021 per presentare un’offerta per i finanziamenti. Nel 2020, 25 progetti hanno ricevuto una quota di 9,4 milioni di sterline di finanziamenti.

I vincitori del passato che hanno beneficiato degli investimenti includono HydroFLEX, che ha utilizzato i finanziamenti ricevuti da FOAK sia nel 2019 che nel 2020 per sviluppare il primo treno a idrogeno a grandezza naturale del Regno Unito da far funzionare sulla linea ferroviaria principale. Il segretario dei trasporti Grant Shapps ha visitato il sito nel settembre 2020 per vedere il progetto, che ora sta sviluppando il primo treno passeggeri alimentato a idrogeno.

Un altro vincitore precedente è Seatfrog per il loro progetto ‘Train Swap’, che consente ai passeggeri di aggiornare rapidamente e da remoto la prenotazione del posto a un servizio alternativo e offre alle compagnie di trasporto ferroviario la possibilità di spostare i passeggeri in modo proattivo, gestendo il carico attraverso la rete. Questa innovazione potrebbe aiutare l’industria ad adattarsi alla pandemia e garantire un adeguato distanziamento sociale dai servizi.

