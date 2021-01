UK: ministro dei trasporti investe 794 milioni di sterline per potenziare collegamenti ferroviari

(FERPRESS) – Roma, 25 GEN – Un pacchetto di investimenti da 794 milioni di sterline per riaprire 2 importanti linee ferroviarie chiuse più di 50 anni fa è stato annunciato il 23 gennaio 2021 dal segretario ai trasporti del Regno Unito, Grant Shapps.

Il nuovo finanziamento include 760 milioni di sterline per la consegna della prossima fase di East West Rail, che creerà 1.500 posti di lavoro qualificati e ripristinerà i servizi ferroviari diretti tra Bicester e Bletchley per la prima volta dal 1968.

Include anche 34 milioni di sterline per far progredire rapidamente i piani di riapertura della linea Northumberland tra Newcastle-upon-Tyne e Ashington, chiusa ai passeggeri nel 1964 come parte dei tagli di Beeching.

Il Segretario ai Trasporti ha anche invitato le autorità locali, i parlamentari e i gruppi della comunità a presentare offerte per una quota del terzo e ultimo round del Fondo per le idee del Dipartimento per i trasporti, progettato per incoraggiare le proposte di riapertura di linee ferroviarie, servizi e stazioni.

L’annuncio fa parte degli impegni del governo per ricostruire meglio dalla pandemia del coronavirus (COVID-19) e aumentare di livello le infrastrutture di trasporto in tutto il paese investendo in collegamenti ferroviari che stimoleranno la crescita economica, sbloccheranno nuovi alloggi e creeranno posti di lavoro e opportunità.

Il segretario ai trasporti Grant Shapps ha dichiarato: “Il ripristino delle ferrovie aiuta a riportare le comunità sulla mappa e questo investimento fa parte del nostro impegno a livello nazionale per ricostruire connessioni vitali e sbloccare l’accesso al lavoro, all’istruzione e agli alloggi.

Riportare queste rotte al loro antico splendore e continuare il lavoro per riaprire ancora più linee e stazioni mostra il nostro impegno a migliorare i viaggi in tutto il paese mentre ricostruiamo meglio dalla pandemia”.

Simon Blanchflower, amministratore delegato di East West Railway Company, ha dichiarato: “Siamo lieti che il governo abbia dimostrato un grande impegno per la East West Rail e l’arco Oxford-Cambridge con la decisione di investimento di oggi. Questo finanziamento ci consentirà di andare avanti con i lavori di costruzione che collegheranno le comunità che vivono sul collegamento East West Rail.

Ci impegniamo a migliorare la connettività in tutto l’arco Oxford-Cambridge e riconosciamo pienamente la nostra responsabilità di garantire che venga fornita in modo da ridurre al minimo le interruzioni, sostenere l’economia regionale, massimizzare i benefici e sostenere i posti di lavoro in tutta la regione.

Il finanziamento di oggi segna un’importante pietra miliare nella fornitura di East West Rail, che fornirà una migliore connettività lungo l’arco Oxford-Cambridge e accorcerà i tempi di viaggio tra le rotte al di fuori di Londra, stimolando la crescita economica e servendo importanti nuovi sviluppi abitativi.

I lavori tra Bicester e Bletchley dovrebbero creare 1.500 posti di lavoro. Questa fase del progetto includerà la costruzione di una nuova stazione a Winslow, nonché miglioramenti alle stazioni esistenti lungo il percorso, compresa Bletchley. Entro il 2025, 2 treni all’ora circoleranno tra Oxford e Milton Keynes via Bletchley.

L’investimento sulla linea Northumberland finanzierà i lavori preparatori, tra cui l’acquisizione di terreni, il lavoro di progettazione dettagliata e i primi lavori in loco”.

Il capo del Consiglio della contea di Northumberland Glen Sanderson ha dichiarato: “Questa è una notizia assolutamente fantastica e significa che ora possiamo finalizzare i nostri piani per fornire questo progetto di trasformazione sia per il Northumberland che per la regione più ampia.

La linea Northumberland darà un enorme impulso all’area in termini di crescita economica, alloggi, opportunità di occupazione e istruzione, oltre a fornire un nuovo collegamento di trasporto veloce ed efficiente tra il sud-est della contea e Tyneside.

I piani per il progetto includono nuove stazioni ad Ashington, Bedlington, Blyth Bebside, Newsham, Seaton Delaval e Northumberland Park nel North Tyneside, nonché miglioramenti al binario e modifiche ai passaggi a livello in cui potrebbe essere necessario costruire ponti o sottopassi”.

L’ultimo round del Fondo delle idee durerà fino al 5 marzo 2021 mentre le offerte vincitrici dovrebbero essere annunciate entro la fine dell’estate.

Pubblicato da GR il: 25/1/2021 h 14:05 - Riproduzione riservata