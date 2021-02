Uk: il governo dà impulso alla rivoluzione dei veicoli elettrici con finanziamento da 20 mln di sterline per aumentare i punti di ricarica su strada

(FERPRESS) – Roma, 5 FEB – Il governo inglese esorta le autorità locali a sfruttare l’incentivo statale da 20 milioni di sterline per aumentare il numero di punti di ricarica per veicoli elettrici su strada nelle città di tutto il Regno Unito.

In una lettera ai consigli di tutta la Gran Bretagna, il segretario ai trasporti Grant Shapps ha annunciato che i finanziamenti per il programma ORCS (On-Street Residential Chargepoint Scheme) continueranno nel 2021/22, consentendo ai residenti senza parcheggio privato di caricare in modo affidabile il proprio veicolo .

Sin dal suo inizio nel 2017, più di 140 progetti di autorità locali hanno beneficiato del programma, che ha supportato applicazioni per quasi 4.000 punti di ricarica in tutto il Regno Unito. Questo aumento dei finanziamenti potrebbe raddoppiarli, aggiungendo quasi 4000 punti di ricarica in più nelle nostre città, affrontando così il problema della scarsa qualità dell’aria e sostenendo la crescita economica.

I consigli locali svolgono un ruolo essenziale nella fornitura di infrastrutture per i veicoli elettrici e quindi, in collaborazione con Energy Saving Trust, il Dipartimento per i trasporti accoglie le domande dei comuni che devono ancora presentare domanda di finanziamento, nonché di quelli che ne hanno già beneficiato.

Il segretario ai trasporti Grant Shapps ha dichiarato: “Dalla Cumbria alla Cornovaglia, i conducenti di tutto il paese dovrebbero beneficiare della rivoluzione dei veicoli elettrici a cui stiamo assistendo in questo momento. Con una rete di ricarica leader a livello mondiale, stiamo rendendo più facile per più persone passare ai veicoli elettrici, creando al contempo quartieri più sani e ripulendo la nostra aria.

Il Regno Unito è già un leader mondiale nel passaggio ai veicoli elettrici. Il piano in dieci punti del Primo Ministro ha stabilito che accelereremo la transizione ai veicoli elettrici, terminando la vendita di nuove auto e furgoni a benzina e diesel entro il 2030, che potrebbe creare 40.000 posti di lavoro extra entro il 2030, e trasformando la nostra infrastruttura nazionale per supportare meglio l’elettrico veicoli, sostenuti da un totale di £ 2,8 miliardi e sostenendo circa 169.000 posti di lavoro. Di questo finanziamento, 1,3 miliardi di sterline saranno investiti in infrastrutture di ricarica nei prossimi 4 anni”.

Nick Harvey, senior program manager presso Energy Saving Trust, ha dichiarato: “La conferma di 20 milioni di sterline di finanziamento per ORCS nel 2021/22 è un’ottima notizia. Questo finanziamento consentirà alle autorità locali di installare un’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici conveniente ed economica per coloro che si affidano al parcheggio su strada. Ciò contribuisce a sostenere l’equa transizione verso una maggiore adozione di trasporti a basse emissioni di carbonio. Stiamo quindi incoraggiando le autorità locali ad accedere a questo finanziamento come parte dei loro piani per decarbonizzare i trasporti e migliorare la qualità dell’aria locale”.

