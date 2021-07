UK: Chiltern Railways celebra il 25° anniversario con il lancio del treno HybridFLEX

(FERPRESS) – Roma, 22 LUG – Chiltern Railways festeggia 25 anni di successi come operatore ferroviario con un evento celebrativo alla stazione di Marylebone di Londra e il lancio di HybridFLEX, il primo treno a batteria diesel della Gran Bretagna. Chiltern è attualmente un operatore completamente diesel con un’età media della flotta di 25 anni. Una priorità chiave per l’operatore è contribuire alla decarbonizzazione nel Regno Unito investendo nell’innovazione.

