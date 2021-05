UITP: pubblicato uno studio sugli appalti nel settore del trasporto pubblico

(FERPRESS) – Roma, 18 MAG – Per approfondire il tema degli appalti nel trasporto pubblico, UITP ha prodotto uno studio commissionato dalla North American Transit Alliance (NATA), sugli appalti nel settore.

Lo studio “Contrattazione in transito: il valore e i vantaggi della contrattazione privata a livello internazionale e in Nord America e a livello internazionale per soddisfare le esigenze dei passeggeri” esamina in dettaglio i vantaggi del processo competitivo attraverso una serie di interviste con autorità di trasporto pubblico, operatori (appaltatori privati) e organizzazioni.

Lo studio presenta le migliori pratiche in termini di ambito e processo di aggiudicazione, quadro contrattuale e rapporti di partnership tra le parti e vantaggi della contrattazione.

Dando uno sguardo da vicino a molte località in tutto il mondo, sono illustrate procedure competitive sotto forma di casi di studio da Stati Uniti e Canada, Australia, Europa, tra cui Francia, Svezia, Regno Unito e Singapore.

I modelli contrattuali sono diversi e le variazioni sono spesso influenzate dal contesto, dalla cultura e dalla storia del luogo in cui vengono implementate.

Ci sono tre opzioni principali per organizzare la fornitura di servizi di trasporto pubblico che possono essere distinti: in-house (senza concorrenza), un’esternalizzazione tramite una richiesta di proposta (RFP) e un mercato libero .

Scarica lo studio

Pubblicato da GR il: 18/5/2021 h 14:16 - Riproduzione riservata