Uirnet: aggiudicata la gara per la redazione Studio Trasportistico scalo smistamento di Alessandria

(FERPRESS) – Roma, 22 APR – UIRNet, tramite una procedura ad evidenza pubblica, ha assegnato il servizio di redazione dello Studio Trasportistico per lo Scalo Smistamento di Alessandria. Lo Studio è finalizzato a valutare le condizioni operative ed economiche di sostenibilità del Nuovo Scalo Alessandria, che sarà collocato nell’impianto ferroviario Scalo Smistamento di Alessandria.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it