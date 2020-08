UIR Unione Interporti Riuniti: compie 30 anni la legge istitutiva degli interporti

(FERPRESS) – Roma, 6 AGO – Il 4 agosto del 1990 vedeva la luce la Legge che istituiva gli interporti italiani. Per celebrare questo anniversario, la UIR, l’associazione che riunisce i 23 interporti Italiani, ha consegnato al Sottosegretario di Stato, Salvatore Margiotta, una bozza di Disegno di legge di riforma della materia. Tra i principali punti ipotizzati, anche l’istituzione di un Comitato Nazionale per la Logistica e l’intermodalità, necessario per armonizzare e regolamentare la materia.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da VO il: 6/8/2020 h 15:11 - Riproduzione riservata