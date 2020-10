Uiltrasporti: Margiotta, Logistica e trasporto ferroviario hanno garantito la qualità di vita degli italiani durante la Pandemia

(FERPRESS) – Roma, 20 OTT – “Si, la logistica durante il primo periodo duro del Covid ha retto ed ha garantito al paese anche se non lo avremmo assolutamente detto di consentire alla popolazione di mantenere condizioni di vita buone”.

“Il comparto delle merci – dice ancora il sottosegretario del Mit Salvatore Margiotta nel suo intervento al convegno della Uiltrasporti di Milano e della Lombardia – ha retto bene, molto di più di quello passeggeri. E preso atto che complessivamente ha tenuto, abbiamo lavorato con una serie di provvedimenti per chi ha sofferto di più, dal TPL ai taxi, cercando di sostenerli, anche si ancora in modo insufficiente”.

In sede di Legge di Bilancio, dice ancora Margiotta – prenderemo atto che il settore ha sofferto ma può contribuire alla ripresa. Soldi da spendere per le infrastrutture ne sono stati stanziati, poi arriveranno i fondi del Recovery che è aggiuntivo ed indirizzato ad azioni di riforma incardinate con le linee guida che l’Europa ci ha dato. Dovranno essere programmi coerenti, e la cura del ferro è assolutamente coerente con le linee di guida europee”.

“Costruire ferrovie dove non ci sono – conclude Margiotta – è una cosa democratica, progressista e, lo dico in casa sindacale, anche di sinistra. Abbiamo una sfida, e rispetto alle risorse c’è bisogno di strumenti per spendere bene, con una semplificazione reale di tutte le procedure”.

Pubblicato da AAR il: 20/10/2020 h 17:20 - Riproduzione riservata