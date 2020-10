Uiltrasporti: le imprese ferroviarie, neppure un contagiato da Covid tra i nostri macchinisti. Il treno è stata una salvezza

(FERPRESS) – Milano, 16 OTT – “Abbiamo sfruttato tutto quello che c’era da sfruttare e limitato la cassa integrazione a due giorni medi per i nostri dipendenti, benché le perdite di business siano state complessivamente del 10 per cento”. Così Mauro Pessano, AD di Captrain nel suo intervento al convegno di Uiltrasporti venerdi scorso a Milano.

E con il Covid come é andata? “Su 500 dipendenti non abbiamo avuto un positivo e sul piano occupazionale siamo andati bene: In sei mesi abbiamo assunto 60 persone. In dieci anni abbiamo moltiplicato il nostro personale per cinque.

“Neppure noi un giorno di cassa integrazione – dice il capo di SBB Cargo Marco Terranova

Ma soprattutto perché eravamo organizzati con un “comitato di crisi” che ha gestito perfettamente una situazione molto complessa! Semmai “l’emergenza è stata dover rincorrere le regole che cambiavano settimana dopo settimana e la cosa è ancor più complicata per noi che lavoriamo in diversi paesi europei”.

Ora siamo ritornati alla situazione pre-covid, ma il mercato è molto instabile e il futuro è complicato ed incerto. Ed a proposito di regole, Terranova, all’unisono con i suoi colleghi ritiene che l’incoerenza normativa tra le reti europee sia un serio problema perché ci deve essere per il trasporto ferroviario delle merci una normativa tutta europea.

“Abbiamo raddoppiato in due anni – dice nel corso del suo intervento Emanuele Vender, capo azienda di DB Cargo – ed abbiamo aperto nuovi Hub, a partire da Roma e Cervignano. Il trend dell’occupazione è in continua crescita: in meno di 5 anni abbiamo assunto 180 persone, ma il futuro è l’ignoto totale”.

Durante il lockdown – dice Vender – non abbiamo aumentato molto l’estero, ma comunque abbiamo fatto treni che dal basso Lazio portano la pasta nel nord Europa”.

Il treno è stato in questo periodo una risorsa: non abbiamo perso un solo treno per personale malato. Pensate al rischio Covid per 50 camionisti quando lo stesso carico viene trasportato da due macchinisti”.

