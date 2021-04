Uiltrasporti: Cotroneo, servono modifiche al PNRR per incentivare le infrastrutture ferroviarie

(FERPRESS) – Milano, 8 APR – “Mi auguro, afferma Cotroneo -Segretario Regionale Uiltrasporti Lombardia – che siano apportate modifiche al PNRR per aumentare gli investimenti a favore delle infrastrutture ferroviarie, elemento indispensabile alla nazione ed in particolare per il Sud che ancora risente di un divario ormai atavico con il resto del Paese. Non si può continuare a non investire nel sud dell’Italia marginalizzando un’area importante che contribuirà alla ripartenza economica post-pandemia.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 8/4/2021 h 12:02 - Riproduzione riservata