Uiltrasporti: conclusa la 7a edizione del convegno la cura del ferro. Disponibile il link alla registrazione dell’evento

Si è svolta a Milano la scorsa settimana la settima edizione del convegno organizzato da Uiltrasporti, in collaborazione con Ferpress, sul trasporto delle merci su ferro nell'epoca del Covid.

L’emergenza Covid-19 ha dimostrato il ruolo strategico del trasporto ferroviario delle merci nel nostro Paese, come driver insostituibile per l’approvvigionamento di beni delle diverse filiere produttive, innanzitutto dei generi di prima necessità; ecco perché bisogna investire, senza tentennamenti, sulle infrastrutture ferroviarie in modo da adeguarle il prima possibile allo standard del famoso treno merci europeo.

Il treno deve ricoprire sempre più un ruolo determinante per il trasporto delle merci all’interno dell’Europa diventando il vero pilastro fondamentale dell’intermodalità.

Ma un rimando anche al mondo dei trasporti su ferro in generale e al trasporto pubblico che dovrà adeguarsi all’emergenza sanitaria.

Ricco il panel degli interventi con la presenza del Segretario Generale UIL Pierpaolo Bombardieri, il Segretario Nazionale Fantappié, del Segretario Generale Lombardia Danilo Margaritella e del Segretario Generale Trasporti della Lombardia Antonio Albrizio.

Ad aprire i lavori è stato il Segretario regionale con delega al ferro Angelo Cotroneo e Andrea Appetecchia, ricercatore Senior di Isfort

Il dibattito è stato moderato da Marco Romani, AD di Isfort e ha coinvolto il senatore Salvatore Margiotta, Mauro Pessano Ad di Captrain, Emanuele Vender, AD di di DB Cargo Italia, Marco Terranova, AD di SBB Cargo International, e ancora dal prof. Ennio Cascetta e da Lorenzo Bondolfi Esperto trasporti per il Dipartimento degli Affari Esteri Svizzero.

