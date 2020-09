Uiltrasporti: il 16 ottobre a Milano il convegno su la cura del ferro. I trasporti al tempo del nuovo Coronavirus

(FERPRESS) – Milano, 4 SET – Il 16 ottobre si svolgerà a Milano la settima edizione del convegno organizzato da Uiltrasporti, in collaborazione con Ferpress, sul trasporto delle merci su ferro. L’obiettivo, ricordano gli organizzatori in una nota, è quello di mantenere alta l’attenzione su un comparto che nonostante l’emergenza sanitaria non si è mai fermato ed ha dimostrato la propria strategicità per il Paese. Centralità, nel dibattito, avranno gli effetti causati dal Covid 19, allo scopo di conoscere le azioni che le imprese ferroviarie hanno attuato e attueranno in relazione alle nuove sfide post emergenza.

All’assise interverranno amministratori delegati di imprese, il sottosegretario ai Trasporti Salvatore Margiotta, il vice ministro agli Interni Matteo Mauri, l’amministratore unico di RAM Ennio Cascetta e altri esperti del settore ed esponenti sindacali.

Il dibattito, aperto da una relazione di Angelo Cotroneo sarà coordinato da Marco Romani di Isfort. Chiuderà i lavori il neo Segretario Generale della UIL Pierpaolo Bombardieri.

