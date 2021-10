Uilt Lombardia: Cotroneo (Uiltrasporti), cura del ferro unica soluzione per abbattere le distanze nel rispetto dell’ambiente

(FERPRESS) – Milano, 8 OTT – “L’obiettivo di questa ottava edizione, come nelle passate, è quello di mantenere alta l’attenzione sul trasporto merci su ferro e stimolare tutti gli attori interessati: Governo, Parlamento, Regioni ed Enti Locali, affinché vi sia una vera svolta nel settore, approfittando anche delle enormi risorse messe a disposizione dal PNRR utili a migliorare tutte le infrastrutture ferroviarie e non”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it