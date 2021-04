Uilt Lombardia: Albrizio e Cotroneo, servono misure urgenti in merito alle continue aggressioni a Trenord

(FERPRESS) – Milano, 27 APR – A seguito delle continue aggressioni, l’ultima delle quali avvenuta sulla tratta Milano Piacenza, Antonio Albrizio Segretario Generale Uiltrasporti Lombardia e Angelo Cotroneo -Segretario Regionale Uiltrasporti Lombardia chiedono che vengano messe in atto misure urgenti per tutelare sia i dipendenti che gli utenti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it