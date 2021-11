UIC-UITP: ferrovia e trasporto pubblico sono il modo più rapido per la decarbonizzazione

(FERPRESS) – Roma, 10 NOV – La presidenza britannica della COP26 ha selezionato i trasporti come tema prioritario di domani con “accelerare il passaggio ai veicoli elettrici” come obiettivo della presidenza britannica, mettendo le auto elettriche al centro della scena come modo per allineare il futuro del settore dei trasporti terrestri con l’accordo di Parigi.

Il cambiamento climatico non può essere fermato senza decarbonizzare i trasporti. I trasporti emettono circa il 23% della CO2 legata all’energia che alimenta il riscaldamento globale. Senza un’azione immediata, la quota di emissioni dei trasporti potrebbe raggiungere il 40% entro il 2030. Le emissioni dei trasporti sono cresciute più rapidamente di quelle di qualsiasi altro settore, con un modo di trasporto che guida questa crescita insostenibile delle emissioni del trasporto stradale più di ogni altro.

