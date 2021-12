UIC riunisce i suoi membri per la sua 99a Assemblea Generale. Presente il presidente Mamiński

(FERPRESS) – Roma, 10 DIC – Alla vigilia del suo centenario, l’UIC, l’organizzazione ferroviaria mondiale, ha riunito online i suoi membri l’8 e il 9 dicembre per il suo comitato esecutivo e la 99a assemblea generale. Gli incontri sono stati presieduti dal presidente dell’UIC Krzysztof Mamiński, CEO di PKP (Polskie Koleje Państwowe, Ferrovie dello Stato polacche).

Mamiński ha dichiarato: “L’anno prossimo celebreremo il 100° anniversario dell’UIC, di cui anche le Ferrovie dello Stato polacche sono state tra i membri fondatori. Ciò coinciderà con il completamento del programma di lavoro dell’UIC per il 2020-2022, con cinque aree strategiche che si allineano pienamente con la mia strategia e che vorrei continuare a sostenere fino alla fine del 2022 e oltre: Promuovere il trasporto ferroviario a livello internazionale, Consolidare l’immagine dell’UIC come piattaforma tecnica e riferimento per il settore, Evidenziando il valore aggiunto dell’UIC attraverso i progetti innovativi che realizza, Promuovere il trasporto sostenibile con una bassa impronta di carbonio, Gestione etica e leadership efficace dell’organizzazione a beneficio dei membri.

Lo sviluppo globale delle ferrovie è importante per me perché è vitale per le società in cui viviamo e, soprattutto, per il nostro pianeta. Le ferrovie possono aiutare e sono attori chiave nello sviluppo economico e sostenibile, con gli obiettivi specifici degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ampiamente riconosciuti dalla comunità internazionale. La partecipazione dell’UIC agli eventi dell’Anno europeo delle ferrovie e al simposio tenutosi all’inizio di questo mese dimostrano che le ferrovie stanno attirando maggiore attenzione e sostegno da parte dei partner internazionali. Questo non sarebbe stato possibile senza le regolari attività, ricerche ed eventi che abbiamo organizzato nel 2021 con altre organizzazioni come UITP, ITF, Commissioni e convenzioni regionali delle Nazioni Unite, Asian Development Bank, CER, ERA, OSJD e CCTT. Ho citato solo alcune organizzazioni e mi scuso se non le menziono tutte perché abbiamo già in essere 100 MoU (accordi di cooperazione).

Il settore ferroviario offre, tra l’altro, molte opportunità di innovazione tecnica e reale progresso. Essendo il modo di trasporto più efficiente ed ecologico, deve affrontare anche molte sfide: nuovi combustibili per il trasporto ferroviario come l’idrogeno stanno aprendo nuove aree di ricerca e offrono possibilità di risultati concreti nell’affrontare la sfida climatica.

UIC è invece un punto di riferimento nel campo della digitalizzazione e dell’innovazione, cercando sempre di raggiungere un elevato livello di sicurezza, facendo sì che le ferrovie svolgano un ruolo più significativo nella nostra società. Il 2021 è anche un anno chiave per altre tecnologie sviluppate da UIC, come FRMCS e OSDM”.

Mamiński ha aggiunto: “Come presidente dell’UIC, intendo promuovere la cooperazione tra l’UIC e i nostri membri in Europa e oltre per garantire che le ferrovie svolgano un ruolo importante nel raggiungimento di specifici obiettivi climatici e ambientali su scala globale. In tutti questi continenti, come nell’Unione Europea, c’è una grande determinazione a sviluppare e investire nelle ferrovie. Questo è molto incoraggiante! L’UIC come organizzazione è anche determinata, attraverso il suo coinvolgimento in progetti interregionali in collaborazione con i suoi membri, a fornire strumenti per l’interoperabilità e lo sviluppo tecnico del settore ferroviario.

Infine, il mio desiderio è che, elaborando il futuro programma di lavoro dell’UIC per il 2023-2025 e la Railway Vision 2030, possiamo dimostrare che possiamo rispondere alle sfide ambientali e ai cambiamenti climatici e rafforzare adeguatamente la posizione delle ferrovie nel trasporto globale e nella logistica catena.”

Un discorso di apertura è stato tenuto dal dott. Amani Abou-Zeid, commissario per le infrastrutture e l’energia presso la Commissione dell’Unione africana (AUC). In particolare, il dottor Abou-Zeid ha sottolineato la collaborazione e la necessità di rafforzare i legami tra l’UAC e l’UIC. “In termini di obiettivi e per quanto riguarda l’aspetto dello sviluppo sostenibile, siamo sulla stessa linea; l’Unione Africana contribuisce alla nascita di città sostenibili ed è vero che la ferrovia è molto più efficiente della strada in particolare nelle grandi città; questo vale anche per il trasporto merci. La ferrovia emette il 75% in meno rispetto ad altre modalità, in particolare su strada. Lo sviluppo di progetti infrastrutturali è uno dei nostri principali obiettivi. L’integrazione del continente è promossa dall’Unione Africana. Le ferrovie non possono farcela da sole. Ecco perché le specifiche di interoperabilità sono state adottate per sviluppare l’interoperabilità. È in atto un grande cambiamento: l’UA è molto ambiziosa nei suoi obiettivi e riteniamo che le ferrovie potranno beneficiare di questo movimento di digitalizzazione, legato agli imperativi dello sviluppo sostenibile”. Infine, il dottor Abou-Zeid ha ribadito il desiderio di migliorare le infrastrutture come uno dei principali obiettivi di sviluppo dell’Africa.

