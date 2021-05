UIC: pubblicato report su “IA e il settore ferroviario, stato di avanzamento e prospettive”

(FERPRESS) – Roma, 6 MAG – UIC ha rilasciato una nuova pubblicazione sull’intelligenza artificiale. Il documento descrive lo stato di avanzamento e le prospettive per l’implementazione dell’IA nel settore ferroviario europeo spiegando l’intelligenza artificiale con particolare attenzione all’apprendimento automatico, all’elaborazione del linguaggio naturale e alla robotica.

Esamina inoltre il contesto della politica europea nel settore ferroviario in relazione all’IA (strategia di mobilità sostenibile e intelligente, strategia su AI e dati) e alla strategia di leadership in termini di costi adottata dalle compagnie ferroviarie di fronte alla crescente concorrenza.

Il documento descrive come le tecnologie di intelligenza artificiale sono attualmente impiegate nel settore ferroviario e come dovrebbero essere implementate in futuro. Ad esempio, descrive le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale per quanto riguarda il riconoscimento facciale, i chatbot e gli assistenti virtuali per i passeggeri, la previsione delle vendite tramite l’apprendimento automatico, la robotica nelle stazioni ferroviarie, i treni e i magazzini e la manutenzione predittiva del materiale rotabile e delle infrastrutture. Sottolinea i fattori chiave di successo e il ruolo dell’UIC nell’implementazione di successo dell’IA nel settore ferroviario.

L’autore, Christian Chavanel, direttore del dipartimento del sistema ferroviario dell’UIC, ha dichiarato: “L’intelligenza artificiale è un potente strumento per le ferrovie. L’UIC è pronta a supportare i suoi membri in questa trasformazione su larga scala “.

