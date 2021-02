UIC: progetto Bison affronta l’integrazione della biodiversità nello sviluppo delle infrastrutture

(FERPRESS) – Roma, 23 FEB – In Europa è urgente la necessità di rendere le infrastrutture più sostenibili per la biodiversità, assicurandone l’affidabilità e l’efficienza. L’Europa deve infatti adattare la sua infrastruttura esistente alle nuove condizioni climatiche (inondazioni, siccità …), nonché trovare soluzioni innovative e sostenibili per ridurre l’impatto delle specie invasive e affrontare il declino delle specie autoctone e la frammentazione dell’ecosistema.

Allo stesso tempo, il forte aumento dello sviluppo di nuove infrastrutture di trasporto, soprattutto nell’Europa orientale, deve sostenere lo sviluppo economico prestando particolare attenzione alla biodiversità locale, spesso endemica.

Di fronte a queste esigenze, per la prima volta l’Unione Europea finanzia un progetto di azione di coordinamento e sostegno da 3 milioni di euro sui temi dei trasporti e della biodiversità. Nell’ambito degli ultimi bandi nell’ambito di Orizzonte 2020, il progetto BISON getta le basi e perfeziona la ricerca su questi temi nel prossimo programma quadro di ricerca europeo 2021-2027 (HORIZON EUROPE).

Questo progetto, guidato da un consorzio di 39 membri europei e paesi associati, mira ad affrontare l’integrazione della biodiversità nello sviluppo delle infrastrutture, comprese strade, ferrovie, corsi d’acqua, aeroporti, porti o reti di trasporto energetico.

Il progetto BISON raggiungerà l’obiettivo di cui sopra attraverso gli obiettivi specifici di seguito:

● Identificare le future esigenze di ricerca e innovazione per una migliore integrazione della biodiversità con le infrastrutture.

● Identificare metodi e materiali di costruzione, manutenzione e ispezione che siano durevoli e resistenti e che possano essere utilizzati da diversi modi di trasporto per mitigare la pressione sulla biodiversità.

● Supportare gli Stati membri europei nell’adempimento dei loro impegni internazionali coinvolgendo tutte le parti interessate nell’integrazione della biodiversità per la pianificazione e lo sviluppo delle infrastrutture.

● Aiutare gli Stati membri europei a diventare leader politici attraverso la collaborazione e il sostegno della ricerca europea.

