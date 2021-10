UIC presenta il workshop internazionale sul progetto INTERTRAN per i Paesi eurasiatici

(FERPRESS) – Roma, 1 OTT – Il 29 settembre si è tenuto un workshop internazionale sul progetto INTERTRAN in formato ibrido. Il progetto INTERTRAN è implementato da JSC “Russian Railways” sotto gli auspici dell’International Union of Railways. Al workshop hanno partecipato leader ed esperti di compagnie ferroviarie in più di 20 Paesi eurasiatici, nonché Australia e Stati Uniti, organizzazioni internazionali, organismi di regolamentazione statali e alcuni dei più grandi operatori di spedizioni e logistica della regione Asia-Pacifico.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 1/10/2021 h 14:21 - Riproduzione riservata