UIC: nominato il nuovo presidente che succede a Castelli. E’ Krzysztof Mamiński CEO di PKP

(FERPRESS) – Roma, 8 LUG – Nel corso della sua 98a Assemblea Generale, UIC, l’organizzazione ferroviaria in tutto il mondo, ha nominato Krzysztof Mamiński, CEO di PKP (Polskie Koleje Panstwowe, ferrovie statali polacche) come nuovo Presidente UIC. Succede a Gianluigi Castelli, Gruppo Ferrovie Italiane FS.

