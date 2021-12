UIC lancia International Sustainable Railway Awards per promuovere il meglio della mobilità

(FERPRESS) – Roma, 3 DIC – Mentre il mondo si sforza di costruire un futuro più gentile, più verde e più prospero, l’UIC sta lanciando i primi International Sustainable Railway Awards (ISRA). ISRA riconosce progetti e iniziative ferroviarie per la sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it