UIC: focus sul ruolo della ferrovia e del trasporto pubblico in un sistema di mobilità sostenibile

(FERPRESS) – Roma, 26 MAG – La Settimana internazionale dei trasporti verdi coinciderà con la Giornata mondiale dell’ambiente delle Nazioni Unite il 5 giugno e la Settimana verde dell’Unione europea nel quadro dell’Anno europeo delle ferrovie. Tramite messaggi quotidiani a tema, l’UIC metterà in mostra le credenziali di sostenibilità delle ferrovie, nonché i piani ambiziosi dei suoi membri per guidare una ripresa verde e giusta e affrontare le sfide ambientali globali.

