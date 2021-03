UIC e UITP accolgono con favore la nuova strategia dell’UE per una mobilità sostenibile e intelligente

(FERPRESS) – Roma, 5 MAR – L’UIC, l’organizzazione ferroviaria mondiale, e l’UITP, l’Associazione internazionale dei trasporti pubblici, accolgono con favore l’adozione della strategia dell’UE per la mobilità sostenibile e intelligente adottata alla fine del 2020.

Questa strategia è strutturata intorno a tre obiettivi chiave: rendere il sistema di trasporto europeo sostenibile, intelligente e resiliente, sfruttando la multimodalità (trasporto senza soluzione di continuità), promuovendo modalità più sostenibili e migliorando l’esperienza del cliente.

Accogliamo con favore – dichiarano le associazioni – questa ambiziosa strategia per raggiungere una riduzione del 90% delle emissioni di gas a effetto serra legate ai trasporti entro il 2050, con traguardi per il 2030 e il 2035. Siamo pienamente d’accordo sul fatto che il nostro sistema di trasporto, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati nel Green Deal, deve essere puliti, intelligenti, competitivi, sicuri, accessibili e convenienti.

In particolare, accogliamo con favore l’attenzione posta sul raggiungimento della neutralità del carbonio per 100 città nel 2030 e l’introduzione del prezzo del carbonio per sostenere questo obiettivo. La mobilità urbana rappresenta il 40% delle emissioni di CO2 del trasporto stradale e fino al 70% degli altri inquinanti dei trasporti. Mettendo il trasporto pubblico e la mobilità attiva al centro delle strategie di mobilità delle città, questi numeri possono essere ridotti, il tutto assicurando al contempo che esista un’offerta di mobilità valida e socialmente giusta per tutti i cittadini.

Sosteniamo il concetto che la multimodalità deve essere sviluppata rapidamente per sfruttare i punti di forza dell’intera gamma di modalità esistenti, come convenienza, velocità, costo, affidabilità, informando sempre i clienti sull’impronta di carbonio dei loro viaggi. Siamo d’accordo che “L’UE non può fare affidamento esclusivamente su soluzioni tecnologiche: un’azione immediata per adattare il nostro sistema di mobilità è necessaria per affrontare il cambiamento climatico e ridurre l’inquinamento”.

Accogliamo con favore l’attenzione data alla complementarità dei modi nella strategia, nonché la definizione di obiettivi fondamentali per la ferrovia sia per espandere la sua rete ad alta velocità (aumento del 50% entro il 2030) sia per acquisire una quota di mercato maggiore per il trasporto merci (raddoppiare entro trasporto ferroviario di merci in Europa).

Raggiungere il necessario trasferimento modale in tempo sarà una sfida significativa; crediamo che debba e possa essere raggiunto attraverso investimenti nel trasporto pubblico e innovazione che abilita più servizi anche in aree precedentemente non ben collegate, porta una migliore multimodalità connessa, una migliore informazione ai clienti e digitalizzazione. Gli incentivi finanziari come la riduzione dei diritti di accesso ai binari per il trasporto merci su rotaia e l’introduzione della tariffazione delle esternalità (ad esempio il carbonio) sono un passo importante nella giusta direzione.

In stretta collaborazione, le due associazioni internazionali UIC e UITP stanno sviluppando congiuntamente un mix di soluzioni multimodali per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di questa nuova strategia e consentire un migliore coordinamento tra gli standard ferroviari e gli standard di trasporto pubblico. Poiché il trasporto pubblico dovrebbe essere considerato nel suo insieme, un tale approccio cooperativo sarà vantaggioso per i clienti.

Per l’aspetto digitale della Strategia in materia di trasporto ferroviario e pubblico, UIC e UITP possono offrire alcune soluzioni concrete per aiutare l’implementazione di questa nuova Strategia.

Tra questi ci sono servizi digitali multimodali e servizi di biglietteria multimodale. UIC e UITP stanno spingendo in avanti la multimodalità e stanno lavorando per trovare una soluzione di ticketing integrata nei prossimi anni. Questa soluzione consentirà al passeggero di prenotare i biglietti per il trasporto pubblico oltre ai biglietti del treno.

UITP è attivamente coinvolta nella Smart Ticketing Alliance (STA) che promuove e istituisce “smart ticketing” interoperabili in tutta Europa, offrendo agli operatori di trasporto una piattaforma affidabile, aperta e integrata per la pianificazione, vendita al dettaglio, distribuzione e biglietteria che copre tutti i servizi di mobilità. Il lavoro centrale è garantire l’interoperabilità tra i sistemi di emissione di biglietti intelligenti nazionali e regionali; la STA ha già pubblicato le specifiche aperte necessarie per consentire l’uso di smart ticket wallet e token (ticketing basato su account) oltre confine, attraverso schemi e modalità.

Con la piattaforma OSDM (Open Sales and Distribution Model) e il servizio Web OSDM / FSM (Full Service Model) sviluppato da UIC, le ferrovie forniscono servizi migliori per attirare nuovi clienti portando innovazione tecnica e implementando soluzioni di mobilità intelligente per viaggi senza interruzioni. Stanno aprendo la strada al trasporto di passeggeri multimodale senza interruzioni. Nel 2021 il team tecnico UIC / FSM continuerà a migliorare il protocollo OSDM e supporterà gli attori per l’implementazione, al fine di continuare a migliorare la distribuzione dei ticket.

Le soluzioni digitali giocheranno un ruolo sempre più importante nei trasporti. Questo è il motivo per cui UITP sostiene attivamente gli standard di trasporto pubblico attraverso il progetto Data4PT, che mira a far avanzare le pratiche di condivisione dei dati nel settore del trasporto pubblico supportando lo sviluppo di standard di scambio dei dati. Data4PT vuole abilitare servizi di informazione di viaggio multimodali a livello di Unione e contribuire a un ecosistema di viaggi porta a porta senza interruzioni in tutta Europa che comprende tutti i servizi di mobilità.

Le soluzioni digitali svolgono anche un ruolo centrale nella gestione efficiente dei servizi di trasporto, dalla ricarica intelligente degli autobus elettrici all’automazione del trasporto su rotaia o su strada. Possono aiutare il settore del trasporto pubblico a raggiungere l’obiettivo per il quale si sono impegnati, ovvero essere a emissioni zero al più tardi entro il 2050 con il sostegno del Green Deal europeo.

Nel frattempo, UIC sta sviluppando FRMCS (Future Rail Mobile Communication System) che fornirà una spina dorsale 5G per le ferrovie consentendo l’implementazione su una soluzione innovativa di gestione della rete. FRMCS è una grande opportunità per far convergere le applicazioni gestendo le operazioni per qualsiasi tipo di mobilità ferroviaria guidata, semplificando quindi numerosi aspetti tecnici dell’intermodalità tra ferrovia e altri modi di trasporto. In secondo luogo, l’UIC sta lavorando alla creazione di una piattaforma digitale per il trasporto nel 2021, che offrirà soluzioni concrete in termini di trasporto combinato e scambio di informazioni senza interruzioni.

Le ferrovie si sono impegnate attraverso l’impegno internazionale dell’UIC a raggiungere zero emissioni nel 2050, dove possiamo confermare con orgoglio di aver raggiunto i nostri obiettivi intermedi. In questo contesto, comprendiamo anche il valore chiave della responsabilità e del reporting, attraverso strumenti comuni per la misurazione delle emissioni di trasporto e logistica. Ogni anno il rapporto tecnico UIC ESRS (Environmental Strategy Reporting System) fornisce una panoramica aggiornata dell’efficienza energetica, delle emissioni di CO2 e delle emissioni di scarico (introdotte nel 2012) della riduzione del settore ferroviario europeo. Lo scopo è quello di fornire un “controllo di tendenza e coerenza” per monitorare la performance verso gli obiettivi 2020, 2030 e 2050.

