UIC e China State Railway stanno preparando l’UIC HIGHSPEED 2022 che si terrà dal 28 giugno al 1 luglio 2022 a Pechino

(FERPRESS) – Roma, 7 LUG – UIC HIGHSPEED 2022, l’11° Congresso mondiale sul trasporto ferroviario ad alta velocità, è coordinato dall’Unione internazionale delle ferrovie (UIC), il China State Railway Group, Co., Ltd. (CR) e la sua affiliata, la China Academy of Railway Sciences Corporation Limited (CARS), in collaborazione con tutte le parti interessate al trasporto ferroviario ad alta velocità nel mondo. Il congresso si svolgerà dal 28 giugno al 1 luglio 2022 presso il National Railway Transport Test Center di Pechino.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 7/7/2021 h 11:36 - Riproduzione riservata