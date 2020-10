UIC: conferenza online sui risultati del progetto PROACTIVE

(FERPRESS) – Roma, 29 OTT – Più di 100 partecipanti da tutto il mondo, tra cui professionisti, organizzazioni della società civile e parti interessate del settore ferroviario, hanno partecipato alla conferenza online organizzata dall’UIC il 28 ottobre 2020 per discutere i risultati finora del PROACTIVE (PReparedness against CBRNE threats through Common Approaches between security praCTItioners and the VuleranblE civil society).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 29/10/2020 h 13:46 - Riproduzione riservata