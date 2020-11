UIC annuncia la sua nuova piattaforma OSDM che sostituirà PRIFIS dal prossimo anno. Sarà fornita da Hit Rail

(FERPRESS) – Roma, 16 NOV – La distribuzione delle tariffe per i viaggi ferroviari internazionali tra le compagnie ferroviarie e i venditori di biglietti è destinata a diventare più avanzata e flessibile: l’UIC (Unione Internazionale delle Ferrovie) annuncia la sua nuova piattaforma OSDM che sostituirà PRIFIS dal prossimo anno.

