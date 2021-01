Ue: Commissione Trasporti discute piano per un sistema di trasporto più verde e intelligente

(FERPRESS) – Roma, 28 GEN – Una nuova strategia di mobilità dell’UE, che definisce il piano verso un sistema di trasporto dell’UE più verde e intelligente, è stata discussa nei giorni scorsi dai deputati della commissione per i trasporti con il commissario Vălean.

Il commissario per i trasporti Adina Vălean ha delineato gli elementi principali della strategia per la mobilità sostenibile e intelligente . Ha sottolineato che i trasporti costituiscono una parte importante dell’economia dell’UE, contribuendo per il 5% al ​​PIL europeo e impiegando oltre 10 milioni di lavoratori. Tuttavia, la mobilità dei trasporti ha alcuni effetti negativi, come 22.000 morti sulla strada all’anno, emissioni di gas serra, inquinamento atmosferico, acustico e idrico.

“Rendere la mobilità più verde è un prerequisito, una licenza per il settore dei trasporti per crescere e rimanere competitivo in futuro”, ha affermato, aggiungendo che è necessario un percorso sostenibile, in primo luogo, per sopravvivere a una crisi attuale, causata da pandemia, e poi per raggiungere 90 % di riduzione delle emissioni del settore dei trasporti entro il 2050.

I deputati della commissione per i trasporti hanno accolto con favore la nuova strategia di mobilità, con alcuni di loro che hanno espresso le loro preoccupazioni per obiettivi troppo ambiziosi, dato l’attuale contesto di pandemia e la limitazione di ulteriori innovazioni tecnologiche.

Condizioni sociali per i lavoratori, in particolare nel settore dell’aviazione, finanziamenti dell’UE adeguati per nuovi obiettivi, garantire che nessun gruppo di consumatori sia lasciato indietro a sostenere i costi della trasformazione, ulteriori incentivi per i ciclisti, ma anche infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e concorrenza leale nel settore ferroviario sono alcune delle altre preoccupazioni sollevate durante il dibattito dai deputati.

Pubblicato da GR il: 28/1/2021 h 12:50 - Riproduzione riservata