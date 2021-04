TX Logistik aumenta il numero di viaggi di andata e ritorno verso il Nord Italia

(FERPRESS) – Roma, 22 APR – TX Logistik AG sta aumentando la sua frequenza dei treni attraverso l’asse del Brennero verso il nord Italia. Dal 10 maggio la società di logistica ferroviaria, che fa parte del Gruppo Mercitalia (Gruppo FS Italiane), effettuerà cinque viaggi di andata e ritorno settimanali sulla rotta tra Lipsia e Verona. Attualmente sono quattro. A giugno verrà incrementato anche il collegamento Padborg (Danimarca) – Verona di un settimo viaggio di andata e ritorno a settimana. Il motivo degli ampliamenti è la maggiore domanda di capacità di trasporto ferroviario sull’asse del Brennero.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it