TX Logistik AG aumenta i suoi servizi tra Germania e Italia per l’aumento della domanda di semirimorchi

(FERPRESS) – Roma, 31 AGO – TX Logistik AG sta intensificando il suo programma tra Germania e Italia. La società di logistica ferroviaria, che fa parte del Gruppo Mercitalia (Gruppo FS Italiane), dal 6 settembre aumenta il numero di viaggi di andata e ritorno sul collegamento Duisburg – Segrate da cinque a sei settimanali. Il motivo dell’espansione è l’aumento della domanda per il trasporto di semirimorchi.

